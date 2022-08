Berlin (dpa/bb) – Eine Autofahrerin hat ein Mädchen in Mariendorf angefahren und schwer verletzt. Die 13-Jährige Radfahrerin war am Samstagnachmittag zunächst auf dem Bürgersteig der Eisenacher Straße unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit dem Rad habe sie dann versucht, die Straße zu überqueren. Das Auto einer 49-Jährigen erfasste das Kind – die Schülerin stürzte zu Boden. Sie kam den Angaben zufolge mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.