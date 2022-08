Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin schiebt in die Woche zwischen dem Liga-Auftakt und dem zweiten Spieltag ein Testspiel ein. Die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer empfängt am kommenden Dienstag den Zweitligisten Hannover 96, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Anpfiff im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist um 16.15 Uhr, die Tore werden um 15.00 Uhr geöffnet. Angaben zum Ticketverkauf sollen in Kürze folgen. Union startet am Samstag mit dem Derby gegen Hertha BSC im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky) in die neue Spielzeit.