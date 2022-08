Erst vor knapp zwei Monaten ist die Krankschreibung ohne Praxisbesuch ausgelaufen. Doch angesichts wieder steigender Inzidenzen ist es nun wieder möglich, sich per Telefon von seinem Hausarzt krankschreiben zu lassen.

In den vergangen Wochen waren telefonische Krankschreibungen nicht mehr möglich, doch nun sollen sie angesichts steigenden Corona-Infektionszahlen wieder beim Vermeiden von Ansteckungen helfen. Wer unter Erkältungsbeschwerden leidet, kann sich vorerst bis zum 30. November ohne Praxisbesuch krankschreiben lassen, teilte der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern (G-BA) mit.

Bis zu 14 Tage möglich

So kann der Arzt eine Krankschreibung bis zu sieben Tage per Telefon ausstellen. Diese kann im Anschluss um weitere sieben Tage verlängert werden. Somit ist eine telefonische Krankschreibung bis zu zwei Wochen möglich. Diese Regelung galt bereits genau so bis zum 1. Juni dieses Jahres, wurde dann aber aufgrund eher geringer Infektionszahlen ausgesetzt. Angesichts steigender Zahlen und einer drohenden Herbstwelle, wird das Verfahren zur Vermeidung von Ansteckungen in Praxen wieder eingesetzt.

Text: red