Die NochMall, das Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR, wird zwei Jahre alt. Das soll am Samstag, dem 6. August, zwischen 10 und 18 Uhr in Reinickendorf gefeiert werden – mit tollen Angeboten, Workshops, spannender Rallye, dem NochMall Glücksrad, großer Geburtstags-Auktion und vielen Gästen.

Aus dem Programm

ADFC Mechanikerteam mit Fahrradcheck- und Fahrradcodier-Station

Radio TEDDY-Familiensamstag, live aus der NochMall mit Popcorn, Zuckerwatte und Glitzertattoos

Black Label-Abfallvermeidungspartner z.B. „Original Unverpackt“ und „MOOT – Made out of Trash“

Open Repaircafé mit den Technikern Manu und Norbert

Bienenwachstuch-Workshop mit Katrin Wittig

BSR-Abfallberatung

Rückblick auf zwei spannende Jahre

Die NochMall kann bereits auf zwei überaus erfolgreiche und spannende Jahre zurückblicken. Auf mehr als 2.000 Quadratmetern können Kunden aus rund 30.000 Produkten auswählen. Nach der Eröffnung im August 2020 folgte im Lockdown Deutschlands erstes WhatsApp & Collect-Konzept, das den Kunden ermöglichte, auch bei geschlossenen Türen an Gebrauchtwaren zu kommen. Zusammen mit der ReUse Berlin Initiative der Senatsverwaltung für Umwelt wiurde der Pop-Up Store im Karstadt Hermannplatz (2020) sowie im Einkaufszentrum Das Schloss (2022) gegründet.

Das blieb nicht unbemerkt, die NochMall wurde inzwischen für diverse Awards im Bereich nachhaltiger Zukunftsgestaltung nominiert, in eine Museumsausstellung aufgenommen und war mehrfach Thema von Studienprojekten an Berliner Hochschulen. Die NochMall diente auch als Kulisse und passender Rahmen für Videodrehs und Fashion Shows. Radiosender, Podcasts und Fernsehsender aus aller Welt waren bereits zu Gast und haben das innovative Berliner Zero Waste Projekt als Inspiration auch im Ausland bekannt gemacht.

Hauptaugenmerk auf Berlin

Aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf Berlin: mit verschiedenen Mitmach-Angeboten wie Upcycling-Workshops, in analoger und digitaler Form (auf YouTube), Repaircafés, Vorträgen und mehr, werden Berliner zu einem umweltverträglicheren Lebensstil inspiriert.

Ganz zu schweigen von den Überraschungs- und Gänsehautmomenten bei den zahlreichen großartigen Warenspenden und überglücklichen Kunden*innen, die gutes Gebrauchtes in Form von Schnäppchen, Geschenken, Lieblingsstücken sowie Schätzen fanden.

Wir freuen uns, mit der NochMall unseren Beitrag zur Ressourcenschonung und Abfallvermeidung zu leisten und blicken gespannt auf viele weitere Geburtstage! Weniger anzeigen