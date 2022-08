Unter dem Motto „Öffnen Sie Ihr Zuhause für Kinder!“ findet am 23. August ein Informationsabend für alle statt, die gern Pflegeeltern oder Kindertagespflegepersonen werden möchten.

Eingeladen sind laut Bezirksamt alle Menschen, die sich über Vollzeitpflege, Kurzzeitpflege oder die Kindertagespflege informieren möchten. Pflegeeltern berichten zudem aus ihren Erfahrungen und geben so einen realistischen Einblick in die verschiedenen Aufgaben und persönlichen Voraussetzungen für diese Arbeit. Von 18.30 Uhr bis 20 Uhr können Interessierte in die Räume der Horizonte–für Familien–gGmbH im Tornower Weg 6 kommen.

Anmeldung per Telefon

Veranstalter des Infoabends ist die Akquisegruppe Kindertagespflege und Pflegekinderhilfe in Reinickendorf. Diese besteht aus Vertreterinnen des Jugendamtes aus den Bereichen Pflegekinderhilfe und Kindertagespflege sowie dem Verbund für Pflegekinder, der sich aus der Horizonte-für Familien-gGmbH und der AWO pro:mensch gGmbH zusammensetzt.

Wer teilnehmen möchte, wird um eine telefonische Anmeldung gebeten. Entweder bei der Kindertagespflege des Bezirksamts Reinickendorf unter (030) 90294 6674 oder beim Verbund für Pflegekinder unter (030) 40898 3713.

Text: red