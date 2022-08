Erst letzte Woche gab der Versandriese Amazon bekannt, dass er die Preise für sein Streaming-Angebot Prime kräftig anzieht. Wem das Geld dafür zu schade ist, der kann es ja mal mit dem kostenfreien Video-on-Demand-Portal Filmfriend probieren. Denn auch da lassen sich einige Schätze finden.

Energie, Lebensmittel, ja sogar Filme gucken wird dieser Tage immer teurer. Im vergangenen Jahr war es Netflix, jetzt zieht Amazon Prime nach und schraubt an den Preisen – und zwar nicht zum Vorteil der Verbraucher Ohnehin wächst die Konkurrenz auf dem Streaming-Markt immer mehr und mit nur einem Abo schaut man heutzutage nicht selten wortwörtlich enttäuscht in die Röhre, weil der gewünschte Film im eigenen Abo fehlt.

Einfache Anmeldung

Eine mögliche Alternative zu Prime, Netflix, Disney und Co. könnte Filmfriend sein. Das Video-on-Demand-Filmportal für deutschsprachige öffentliche Bibliotheken bietet zwar nicht immer die neuesten und größten Blockbuster, wartet dafür aber mit einer Reihe echter Filmperlen auf, die es zu entdecken gilt. Obendrauf ist es auch noch kostenlos – vorausgesetzt man besitzt bereits einen gültigen Ausweis bei einer der kooperierenden Bibliotheken.

Die Anmeldung ist dann ganz einfach: Im Anmeldeformular wählt man seine Bibliothek aus und gibt dann die Nummer des Bibliotheksausweises und das Passwort für das Bibliothekskonto ein. Schon kann es losgehen und via Website, Smart-TV und Streaming-Stick geschaut werden. Filmfriend-Apps stehen unter anderem für Apple TV, Android TV und Amazon Fire TV zur Verfügung.

Klasse statt Masse

Zugegeben: Bei Filmfriend wird man nicht gerade mit Inhalten erschlagen. Doch das ist vielleicht auch gut so. Klasse statt Masse lautet hier wohl das Motto und so liegt der Schwerpunkt laut Filmfriend selbst auf deutschen Klassikern, Dokumentationen, Kinderserien sowie dem (internationalen) Arthouse-Kino. Es wird Wert auf „ein übersichtliches und gut ausgesuchtes Angebot an hochwertigen Inhalten“ gelegt.

Darunter befinden sich dann etwa solche Filmperlen wie die schwarze Komödie Finsterworld oder der sehenswerte One-Take-Film Victoria vom deutschen Regisseur Sebastian Schipper. Die Filme sind zudem auch thematisch sortiert und sogar ganze Serien gibt es zu sehen. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Filmen für Kinder und eine ganze Reihe von Dokus. Wie gesagt, keine Massen, dafür Klasse – und davon reichlich.

Text: Sascha Uhlig