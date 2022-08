Berlin (dpa) – Im Berliner Grunewald ist nach einer unbeabsichtigten Explosion auf dem dortigen Sprengplatz am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen und hat den angrenzenden Wald in Brand gesetzt. «Die Lage ist unübersichtlich», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es sind noch immer kleiner Detonationen von Sprengkörpern zu hören. Die Feuerwehr ist mit 77 Einsatzkräften vor Ort sind. Dem Sprecher zufolge wurde bei der Explosion niemand verletzt. Der Kronprinzessinnenweg, die Havelchaussee und die Avus sind in diesem Bereich gesperrt. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Lüftung und Klimaanlagen sollen ausgeschaltet werden.