Berlin (dpa/bb) – Die Hitze kehrt nach Berlin und Brandenburg zurück. Für Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen bis 34 Grad voraus, dabei kühlt es in der Nacht nur wenig ab. Der Donnerstag wird mit bis zu 37 Grad und viel Sonnenschein noch heißer. Weiterhin stuft der DWD die Waldbrandgefahr als sehr hoch ein.

Erst am Freitag soll es im Laufe des Tages zu Schauern und Gewittern kommen, die besonders im Südosten Brandenburgs auftreten. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 27 Grad in der Prignitz und 34 Grad in der Niederlausitz erwartet.