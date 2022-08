Wegen umfangreicher Baumaßnahmen: Die Erich-Weinert-Bibliothek am Helene-Weigel-Platz muss vom 29. August bis zum 31. Dezember 2022 schließen.

Medien bekommen in dieser Zeit längere Ausleihfristen bis zur Wiedereröffnung der Bibliothek am Montag, dem 2. Januar 2023. Die Ausweichbibliothek ist in dieser Zeit die Bezirkszentralbibliothek “Mark Twain”, Marzahner Promenade 54/55, 12679 Berlin, Tel.: (030) 54 704 154.

Rückgabe auch in allen anderen Bibliotheken möglich

Die kostenlose Rückgabe von Medien und Büchern ist auch in allen anderen Bibliotheken des Bezirks Marzahn-Hellersdorf möglich. Ab voraussichtlich 2. Januar 2023 heißen die Bibliothek ihre Besucher wieder zu den bekannten Öffnungszeiten willkommen.

Mehr zu den Aktivitäten der Bibliotheken in Marzahn-Hellersdorf gibt es hier.

