In Wustermark kann am 7. August 2022 geshoppt werden.

Am 7. August 2022 findet in Wustermark in Brandenburg ein Verkaufsoffener Sonntag statt. An diesem Tag ist Wustermark der einzige Ort in Berlin und Brandenburg mit geöffneten Geschäften.

Öffnungszeiten: 13 bis 18 Uhr

Text: red