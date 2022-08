Zum Tag des offenen Denkmals beteiligt sich auch das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf mit der Möglichkeit den Turm des Rathauses und die ehemalige Magistratsbibliothek besichtigen zu können.

Normalerweise kann man den Turm des Charlottenburger Rathauses an der Otto-Suhr-Allee 100 nicht erklimmen, doch am 9. September dieses Jahres gibt’s eine erfreuliche Ausnahme. Grund dafür ist der Tag des offenen Denkmals, weshalb die Besucher an diesem Freitag zwischen 14 und 17 Uhr die Aussicht über die Dächer von Charlottenburg genießen können.

Turmbesteigung auf eigene Gefahr

Zu beachten ist jedoch, dass eine telefonische Voranmeldung unter Tel. (030) 9029-12194 oder -12494 zuvor erforderlich ist. Vor dem Aufstieg muss eine Einverständniserklärung unterschrieben werden, dass die Turmbesteigung auf eigene Gefahr erfolgt.

Der Treffpunkt am Tag der Rathausturmbesteigung ist zu den bei der Anmeldung angegebenen Terminen vor der Pförtnerloge des Rathauses in der 1. Etage.

Text: red