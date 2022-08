Im Revier SüdOst, auf dem ehemaligen Bärenquell-Brauereigelände an der Spree in Schöneweide, geht es wieder los: Beim „Spätival“ am 13. August 2022 machen sechs junge Berliner Bands die Location zum Partyspäti mit Livemusik.

Auf dem Spätival 2022, unterstützt von LOTTO Berlin, werden am 13. August 2022 ab 14 Uhr sechs junge Berliner Bands und Musiker das Revier Südost an der Schnellerstraße in Niederschöneweide zum Partyspäti mit Livemusik machen. Wie immer bei freiem Eintritt und hoffentlich famosem Wetter.

Wer auftreten wird, haben die Fans selbst entschieden.Mit einer Fachjury konnte bis vor Kurzem in den Kategorien Rock, Pop, Hip Hop/Rap, Elektro, Afrobeat und Latin Music abgestimtm werden, wer auf der Bühne steht.

Diese Musiker treten auf

Und das sind die Gewinner inklusive Timetable:

15:00 – 15:45: Pop – At the Coast 16:15 – 17:00: Elektro – VIBKO 17:30 – 18:15: Afro Beats – P.W3Sh 18:45 – 19:30: Rock – MEGALØPOLIS 20:00 – 20:45: HipHop/Rap – CHELLO 21:15 – 22:00: Latin-Music – Son Latinos

Der Eintritt ist frei. Den Live-Stream gibt es hier.

Text: sara