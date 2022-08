Der Komet C/2017 K2 (PanStarrs) bewegt sich bereits seit mehreren Jahren kontinuierlich auf die Sonne zu – jetzt kommt er aber auch der Erde ganz nah und kann sogar auf seiner Reise beobachtet werden.

Am 14. Juli 2022 erreichte er die erdnächste Position seiner Umlaufbahn und ist deswegen noch bis zum Herbst gut von unserem Planeten aus zu sehen. Das Spektakel im All ist ein regelrechtes Wunder, denn eigentlich war der Komet den Spitznamen K2 bekommen hat, der am weitesten Entfernte, als er das erste Mal im Mai 2017 vom Hubble-Teleskop gesichtet wurde.

Komet hat Durchmesser von ca 18 Kilometern

Inzwischen befindet er sich im inneren Sonnensystem nähert sich seinem erdnächsten Punkt. Die Entfernung zur Erde beträgt in etwa 270 Millionen Kilometer Entfernung zwischen den Umlaufbahnen von Uranus und Saturn. Er fliegt weiterhin stetig auf die Sonne zu. Am nächsten der Sonne dran ist er dann am 19. Dezember 2022.

K2 hat in etwa einen Durchmesser von 15 – 18 Kilometern, sein Schweif, der aus Gasen und Staub besteht, besitzt ebenfalls riesige Ausmaße.

K2 ist schon mit kleinem Teleskop gut zu sehen

Auf der Nordhalbkugel lebende Menschen können den Kometen am besten bebobachten. Selbst mit einem einfachen kleinen Teleskop ist es möglich den Himmelskörper zu sehen. Am 14. Juli hätte man den Kometen mit bloßem Auge sehen können, der Supermond machte das aber dank seiner enormen Helligkeit kaum möglich.