Mitte August lädt der Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) alle Interessierten zum Kiezspaziergang durch Lichtenberg-Mitte ein. Ebenfalls dabei ist auch der Lichtenberger Musiker und Theologe Olaf Ruhl.

Wer am Samstag, 20. August 2022, von 10 bis 12 Uhr noch nichts vorhat und in Lichtenberg wohnt, könnte sich diesen Termin im Kalender markieren. Denn dann lädt der Bezirksbürgermeister zu Michael Grunst zum Kiezspaziergang durch Lichtenberg-Mitte ein.

Geschichten und Zeugnisse jüdischer Mitbewohner

Der Theologe Olaf Ruhl gibt eine Einführung in die Geschichte der Jüdinnen und Juden im Bezirk und zeigt die wenigen Spuren jüdischen Lebens, die heute noch zu sehen sind. Stationen des Rundgangs sind der „Wagenknechtshof“, die Wohnanlage „Sonnenhof“ und das letzte Bauwerk, das der Architekt und Vertreter des „Neuen Bauens“ Adolf Rading in Deutschland im Jahr 1931 fertigstellte.

Los geht es um 10 Uhr am S-Bahnhof Nöldnerplatz, Ausgang Archibaldweg/Lückstraße in 10317 Berlin. Der Spaziergang findet in Kooperation mit der Gebietskoordination Lichtenberg-Mitte statt.

