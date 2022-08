Am 1. Oktober soll die die neue Parkzone 82 kommen. Sie soll rund um die Bellermannstraße für weniger Park-Chaos sorgen.

Aufgrund des bisher hohen Parkdrucks in diesem Gebiet war die Einführung notwendig, heißt es aus dem Bezirksamt. „Durch die Parkraumbewirtschaftung wird sich die Parksituation für die Anwohnerinnen und Anwohner, ortsansässige Gewerbetreibende sowie Anliegerinnen und Anlieger verbessern“.

Parkausweise schon jetzt beantragen

Anwohner sollen am 30. August per Online-Informationsabend ab 18 Uhr sowie über Flyer über die neue Parkzone informiert werden. Zuletzt wurden immer mehr Teile des Bezirks, allen voran im Wedding zu Parkzonen. Für Anwohner kostet das Parken hier in der Regel 20 Euro für zwei Jahre. Die entsprechenden Anwohnerparkausweise können jetzt schon online beantragt werden. Auch Betriebsvignetten können schon beantragt werden.

Text: red