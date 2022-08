Die Anna-Seghers-Bibliothek sucht eine Kinderjury für den 21. Deutschen Kindersoftwarepreis TOMMI. Die Jury wird vom 21. September bis 12. Oktober tagen.

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren, die gerne Computer- und Konsolenspiele spielen, können sich bis zum 31. August in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2 bewerben.

Mitarbeit in Jury

Wer teilnehmen möchte, füllt einen Anmeldebogen aus. Gefragt wird darin unter anderem nach den Spielerfahrungen und -gewohnheiten. Das Formular kann hier heruntergeladen oder in der Bibliothek abgeholt werden.

Die Kinderjury der Anna-Seghers-Bibliothek trifft sich ab dem 21. September an vier aufeinanderfolgenden Mittwochnachmittagen, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Bewerberinnen und Bewerber sollten an allen Terminen teilnehmen können.

Ziel des TOMMI ist es, Kindern den kritischen Umgang mit Computer-, Lern- und Konsolenspielen sowie Apps auf spielerische Art und Weise zu vermitteln und so die Medienkompetenz der Heranwachsenden zu fördern.

Spielerische Art

Der TOMMI stärkt das Demokratieverständnis junger Menschen, da sie sich in der Testphase mit anderen Meinungen auseinandersetzen und darüber hinaus ihre Argumente schriftlich formulieren.

Die Anna-Seghers-Bibliothek beteiligt sich seit vielen Jahren am Kindersoftwarepreis. Neben der Kinderjury sind auch Schulklassen von Klasse drei bis sechs eingeladen, die Spiele und Apps zu testen.

Wer nicht in der Jury werten will, aber dennoch die nominierten Apps und Spiele ausprobieren möchte, hat am 22. und 29. September sowie 6. Oktober, jeweils von 16 bis 18 Uhr Gelegenheit dazu.

Weitere Informationen hier.