Dr. Monika Staesche, wissenschaftliche Leiterin des Planetarium am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte , rät den Berlinern, in der Nacht zum Dienstag einen Ausflug in das Berliner Umland zu machen. „Sternschnuppen beobachtet am besten mit dem bloßen Auge und bei freier Horizontsicht außerhalb der Lichtglocke der Stadt, also z.B. in Gülpe im Sternenpark oder überall dort, wo freie Felder ein möglichst großes Sichtfeld bieten.“ Gülpe im Naturpark Westhavelland gilt bundesweit als dunkelster Ort.