Auf der neu gestalteten Dolgenseepromenade in Friedrichsfelde sind die Aktiv- und Spielplätze für Kinder und Jugendlichen freigegeben worden. Die Spielplätze wurden seit Juni 2021 neu gebaut.

Spielplätze eröffnet

Vor dem Baustart gab es eine umfangreiche Kinder- und Jugendbeteiligung mit der Schmetterlings-Grundschule, der Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule und der Jugendfreizeit-einrichtung „Betonoase“.

Der Grünzug mit Wiesen, altem und neuem Baumbestand wird von Wegen in kleinere Teilräume gegliedert. Die Aktiv- und Spielplätze richten sich an verschiedene Altersgruppen und sind in drei Themen unterteilt: Im Süden befindet sich für die Kleinen das Spielfeld „Sinne & Kommunikation“ mit Nestschaukel, Sandspielfläche und einem niedrigen Klettergerüst aus Seilen.

Für das Spielfeld „Hochhinaus“ in der Mitte sind Schaukeln, Sitzstämme und Kletterstangen vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen in der Herstellung und Lieferung werden diese Spielgeräte nachträglich und voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022 eingebaut.

Im Norden richtet sich das Spielfeld „Aktivität“ an Jugendliche und ältere Generationen mit einem Basketballkorb und Trampolin.

Großes Interesse

Der für Umwelt und Grünflächen zuständige Bezirksstadtrat Martin Schaefer (CDU): „Kaum ein Bauprojekt im Bezirk hat ein so großes Interesse der Anwohnerschaft erfahren. Dem Straßen- und Grünflächenamt und dem Umwelt- und Naturschutzamt ist es gelungen, durch umfangreiche Beteiligungsformate die Wünsche und Anregungen der Anwohnerschaft bestmöglich einzubeziehen.

Herausgekommen ist eine wunderschöne Promenade mit vielen Spiel-, Aktiv- und Erholungsflächen und sinnvollen Wegen. Auch die Wiederaufstellung der auf einem Sockel stehenden bronzenen Statue ‚Junges Paar‘ von Rolf Winkler war den Anwohnerinnen und Anwohnern sehr wichtig. Die Statue wurde am 26. Juni mit einem Kran nördlich des Brunnens auf der Promenade aufgestellt und ist nun für alle gut sichtbar.“

Neues Quartier

Die Dolgenseepromenade ist als Fußgängerzone bzw. Gehweg gewidmet und darf von Kraftfahrzeugen nicht befahren werden. Die Größe der neu gestalteten Aktiv- und Spielräume ergibt sich aus dem Neubau des Dolgenseequartiers gemäß dem Berliner Modell.

Die Entwässerung der befestigten Flächen der Promenade erfolgt zum größten Teil in Sickermulden neben der Wegefläche. In den mit Holzpflöcken markierten Mulden wurden heimische Gräser angesät.

Diese Flächen werden selten gemäht, sodass die Gräser blühen, Samen ausbilden und so Insekten einen Lebensraum geben.

Der Platz mit Kugelbrunnen und Rundbänken teilt die Promenade in einen südlichen und einen nördlichen Teil. Sobald das für die Reparatur notwendige Bauteil geliefert wird, kann es eingebaut werden, anschließend geht der Brunnen in Betrieb. Am zentralen Platz wollen die Berliner Wasserbetriebe außerdem einen Trinkbrunnen aufstellen.

Von 990.000 Euro an Gesamtkosten wurden 135.600 Euro von der OIB Projekt 23 GmbH & Co. KG und 45.000 Euro von der Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE aufgrund des städtebaulichen Vertrages im Rahmen des Bebauungsplanprojekts übernommen.

Quelle: Bezirksamt