Ab Mitte der Woche erwartet Berlin die nächste Hitzewelle. Wer eine schnelle Abkühlung sucht, sollte einen Sprung in den Schlachtensee wagen. Der ist mit „nur“ knapp 21 Grad derzeit der kühlste Berliner Badesee.

36 Grad und es wird immer heißer: Die kommenden Tage werden laut Deutschem Wetterdienst wieder sehr warm. Am Mittwoch und am Donnerstag soll das Thermometer erneut die 35-Grad-Marke knacken. Für Abkühlung sorgen da eigentlich nur die Berliner Badestellen und Seen. Gut, dass es von denen einige in der Stadt gibt. Am kühlsten ist es laut Daten des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) aktuell am Schlachtensee. Dort beträgt die Wassertemperatur 21,4 Grad (Stand: 18. Juli).

Bis zu 25 Grad im Müggelsee

Damit ist der Schlachtensee aktuell der mit Abstand kühlste See in der Stadt. Nur die benachbarte Krumme Lanke kann da mit 21,6 Grad noch mithalten. Einige Grad wärmer ist es an den Badestellen im Osten. Am Seebad Friedrichshagen sind es 24,7 Grad. Am Flussbad Gartenstraße sogar 25,8 Grad und am Freibad Grünau sind es derzeit 24,2 Grad.

Ähnlich sieht es am Plötzensee und am Flughafensee aus (beide um die 24 Grad). Die Badequalität ist übrigens noch an sämtlichen Berliner Badestellen gut. Die nächste Messung des Lageso, das die Wasserqualität regelmäßig prüft, findet in dieser Woche statt.

Text: kr