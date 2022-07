Richtfest im Berliner Speckgürtel: Der Projektentwickler Die Wohnkompanie Berlin errichtet in Stahnsdorf an der Potsdamer Allee 113-115 auf der Fläche eines ehemaligen Discounters 77 neue Mietwohnungen.

Damit kommen Geschäftsführer Stephan Allner und sein Team der steigenden Nachfrage an Wohnraum im Berliner Umland nach: „Seit der Corona-Pandemie ist der Speckgürtel der

Hauptstadt gefragter denn je“, sagt Allner und ergänzt: „Allein für Stahnsdorf wird bis zum Jahr 2030 ein Bevölkerungsanstieg um 12 Prozent prognostiziert. Denn das vermehrte Arbeiten im Homeoffice hat bei noch mehr Menschen den Wunsch nach Wohnen im Grünen geweckt. Wir bemerken diesen Run ebenfalls und erhalten schon seit Baubeginn zahlreiche Anfragen für die geplanten Wohnungen. Ein weiterer Grund ist, dass nicht alle Menschen sich ein Haus im Umland leisten können oder wollen. Mietwohnungen sind dagegen rar – und dadurch stark gefragt.“

Zille Quartier soll 2023 fertig sein

Die Fertigstellung des Quartiers plant der Berliner Projektentwickler für 2023. Die neuen Wohnungen im“Zille Quartier“, für die erst im Oktober 2021 der Grundstein gelegt wurde,

entstehen in vier Gebäuden und verfügen über 1 bis 5 Zimmer mit rund 36 bis 121 Quadratmetern Wohnfläche.

„Wir sprechen mit dem Quartier sowohl Singles, Paare und auch Familien an. Außerdem haben wir 22 Wohnungen barrierefrei konzipiert, sodass diese sich auch für ältere Bewohner eignen“, so Allner. Die hohen Decken von bis zu 2,80 Metern und die großen Fenster sorgen für ein helles, offenes Ambiente.

Stellplätze mit Ladefunktion

Alle Einheiten verfügen zudem über einen Balkon oder eine Terrasse. Im Inneren locken zudem moderne Einrichtungsdetails wie Fußbodenheizungen und hochwertige Armaturen. In der Tiefgarage stehen den künftigen Bewohnern darüber hinaus 75 PKW-Stellplätze zur

Verfügung, von denen einige auch für Elektromobilität ausgestattet sind. Weitere sieben Parkplätze werden vor den Gebäuden angelegt.

Durch den Einsatz einer Geothermie, die Wärme aus dem Boden holt, und einer PV-Anlage erreicht das Zille Quartier außerdem den KfW55-Standard. Zudem verwenden Allner und sein Team Hochlochziegel für den Bau, die aufgrund ihrer langen Haltbarkeit als sehr nachhaltig

gelten. Und die Außenanlagen sollen insektenfreundlich gestaltet werden.

Vor den Toren Berlins

„Stahnsdorf überzeugt durch seine ruhige, naturnahe Lage kurz vor den Toren Berlins und Potsdams“, erklärt Stephan Allner, „Hier können die Bewohner in Zukunft im Grünen wohnen und die Ruhe genießen, sind aber in wenigen Minuten per Bus, Bahn oder Auto in der Hauptstadt.“ Gleichzeitig verfügt auch die Gemeinde selbst über ein vielfältiges Angebot mit Gastronomie, Freizeit- und Sportmöglichkeiten, zahlreichen Kitas und Schulen sowie kulturellen Einrichtungen.

Text: red