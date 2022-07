Die Hamburger Drogeriemarktkette Budni hat am 28. Juli 2022 ihren zehnten Markt in Berlin eröffnet. An der Wilmersdorfer Straße 60 findet man ab sofort Drogerieartikel, Naturkosmetik und Bio-Lebensmittel.



In Hamburg kennt ihn jeder, den „Budni“ mit weißer Schrift auf blauem Grund. In Berlin etabliert sich das Unternehmen auch Schritt für Schritt. Am 28. Juli wurde in Berlin die zehnte Budni-Filiale eröffnet. Adresse: Wilmersdorfer Straße 60. „Die Wilmersdorfer Straße ist eine der meist frequentierten Straßen in der Hauptstadt“, sagt Christoph Wöhlke, Geschäftsführer der Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG. „Ein Budni-Markt soll für die Nachbarschaft mehr sein als nur eine weitere anonyme Möglichkeit zum Einkaufen. Ziel ist, auch ein Stück weit Nahversorger und Anlaufpunkt im Viertel zu werden.“

Budni unterstützt Schulstart-Aktion

Dazu passt es, dass auch die Aktion „Fairer Schulstart“ von der neuen Filiale unterstützt wird. Bis zum Ende der Sommerferien können Budni-Kunden wieder in allen Filialen neue oder sehr gut erhaltene Schulranzen sowie Schulmaterialien spenden, um Kinder aus benachteiligten Familien mit allem Notwendigen für den Schulbeginn auszustatten.

Gleiche Chancen für alle

Im Eingangsbereich stehen Sammelbehälter bereit. Damit die Ranzen nicht leer bleiben, können dort auch neue Schulmaterialien wie Hefte, Stifte, Füller, Federtaschen, Turnbeutel, Brotdosen oder Trinkflaschen gespendet werden. Für die Aufbereitung und Verteilung von Ranzen und Spenden in allen Budni-Filialen in Berlin ist die ARCHE Kinderstiftung zuständig.



„Wir sehen immer wieder, dass Kinder mit einer Plastiktüte unterm Arm starten. Wir möchten, dass jedes Kind von Anfang an die gleichen Chancen hat und sich nicht vom ersten Tag an ausgegrenzt fühlt“, erklärt Julia Wöhlke, Erste Vorsitzende des Budnianer Hilfe e.V.

Text: red