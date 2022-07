Anwohner im Bereich der Storkower Straße 62 müssen an diesem Wochenende mit Lärm rechnen.

Im Bereich der Storkower Straße 62 finden vom 1. bis 3. August 2022 jeweils zwischen 1.30 und 4 Uhr Uhr dringende Baumarbeiten in der Nähe der Bahntrasse statt. Die Bäume sind nur von den Gleisen aus zugänglich, so dass die Arbeiten lediglich in der Betriebspause der Bahn stattfinden können. Es kann im genannten Zeitraum für ein bis zwei Stunden zu Lärmbelästigung durch Kettensägen kommen. Das Bezirksamt bittet um Verständnis.

Text: red