Vom 4. bis 14. August 2022 findet auf dem Luisenplatz in Potsdam zum zweiten Mal der „Genussmarkt Potsdam“ statt. Täglich von 12 bis 22 Uhr gibt es ein vielfältiges gastronomisches Angebot – von herzhaften Speisen über süße Leckereien bis hin zu tollen Cocktails.

Nach der im Oktober vergangenen Jahres gibt es nun eine Wiederholung des „Genussmarkt Potsdam“. Im vergangenen Jahr wurde das Veranstaltungsformat von Jürgen Ostermann gegründet. Er ist tätig beim in Berlin ansässigen Unternehmen „Softeis-Getränke-Team“ und wollte im vergangenen Jahr „wieder ein Stück Normalität nach der langen Zeit der pandemiebedingten Einschränkungen bieten“, ließ er sich damals zitieren.

Neue Aussteller

Nun freue er sich, mit dem Genussmarkt wieder in Potsdam sein zu dürfen. „Unser vielfältiges Angebot an Speisen, Getränken und süßen Leckereien wird die Potsdamer begeistern. Neben den bekannten Ausstellern des Vorjahres haben wir auch den einen oder anderen neuen Aussteller für unsere Veranstaltung gewinnen können“, so Ostermann.

Den Besucher erwarten unter anderem Grillspezialitäten, kühles Bier, ein Weinangebot, Softeis, Cocktails, Burger, Fischspezialitäten und vieles mehr. Für ausreichend überdachte Sitzmöglichkeiten werde gesorgt, heißt es weiter. Eine aktuelle Aussteller-Liste ist hier zu finden.

Der „Genussmarkt Potsdam“ findet unter den jeweils geltenden Regeln der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes Brandenburg statt.

