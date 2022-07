Jazz, Pop, World, Soul oder HipHop: Am Teehaus im Tiergarten findet ab 31. Juli 2022 nach einer Corona-Pause endlich wieder der Konzertsommer statt. Jeden Sonntag warten hochwertige Musikdarbietungen bei freiem Eintritt.

„Wir heißen euch herzlich im Teehaus willkommen, um Teil dieses schönen Musikevents in Berlins Tiergarten zu werden. In langer Tradition und Verbundenheit mit den umfangreichen Facetten der Musik, dem geschulten Publikum, diesem bezaubernden Ort mitten in der pulsierenden Metropole, als auch der gelassenen Leichtigkeit, Unverkrampftheit und einer lässigen Hingabe zum Genuss feiern wir auch in 2022 endlich wieder den Konzertsommer Berlin gemeinsam und mit großer Freude“, lassen die Veranstalter auf ihrer Website wissen.

Immer sonntags ab 16 Uhr

Der Konzertsommer am Teehaus im Tiergarten startet am 31. Juli 2022 und findet dann bis zum 4. September 2022 immer sonntags zwischen 16 und 19 Uhr statt.

Es sei auch in diesem Jahr gelungen, eine große Schar an lokalen, nationalen und internationalen Künstlern zu gewinnen, um eine sehr interessante und abwechslungsreiche Show zu bieten. Neben einigen Bands, die bereits in den letzten Jahren einmal oder auch öfters gespielt haben, werden viele neue Namen und Gesichter in diesem Programm zu finden sein.

Freier Eintritt

Kein Verzehrzwang, freier Eintritt – jeder ist willkommen, der neugierig auf hochwertige Musikdarbietungen ist und Lust auf einen entspannten Sonntagabend hat.

Text: red