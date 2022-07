ReUse statt Fast Fashion: Das wird nicht nur immer mehr zum Trend, sondern auch zum wichtigen Statement in Zeiten von Klimawandel und Überkonsum. Deshalb lädt Deutschlands größte Kleidertauschparty auch morgen wieder zum Tauschen statt Neukaufen.

Gerade erst in dieser Woche war wieder überall davon zu lesen: Die Menschheit lebt für dieses Jahr ab sofort ökologisch auf Pump. Gemeint ist der sogenannte Welterschöpfungstag, der das Datum markiert, an dem sämtliche Ressourcen, die die Erde nachhaltig in einem Jahr bereitstellen kann, aufgebraucht sind. Mit dem 28. Juli wurde dieser so früh wie nie zuvor erreicht – ein trauriger Rekord und für so manchen sicherlich wieder einmal Grund genug sich Gedanken über sich und seine Umwelt zu machen.

Klamotten tauschen und Kuchen schmausen

Wie wäre es – neben notwendigen größer angelegten Projekten natürlich – etwa mit Klamotten tauschen statt immer neu zu kaufen? Die Chance dazu bietet am morgigen Samstag, den 30. Juli, unter anderem die Kleidertauschparty in Mitte. Diese sei die größte ihrer Art in ganz Deutschland, so der Veranstalter Greenpeace Berlin, der auf die Folgen des weltweiten Überkonsums aufmerksam machen und Alternativen zeigen möchte.

Wie funktioniert das genau? Jeder kann bis zu zehn Klamottenteile mitbringen, diese sollten zuvor aussortiert worden und noch voll funktionsfähig sein. Die Veranstalter sortieren die ausgemusterten Teile dann am Eingang der Kleidertauschparty. Und man selbst kann wieder je nach Geschmack und Bedarf so viele Teile mitnehmen, wie man möchte.

Außerdem wird für Verpflegung mit Kaffee und veganem Kuchenangebot gesorgt sein.

Alle Sachen, die am Ende der Party keine neuen Abnehmer finden, werden geprüft und an eine karitative Einrichtung gespendet.

Auf einen Blick

Tausch dich glücklich: Kleidertauschparty

Samstag, 30. Juli 2022 von 13 bis 18 Uhr

Link zum Facebook-Event

Adresse:

Greenpeace Berlin

Chausseestraße 84

10115 Berlin

Text: red/su