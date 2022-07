Das für den 5. Juli 2023 geplante Konzert des Musikers in Berlin fällt aus. Shawn Mendes hatte gestern verkündet, die komplette Welt-Tournee wegen psychischer Probleme absagen zu müssen.

„Die Wahrheit ist, dass ich überhaupt nicht vorbereitet darauf war“, so Shawn Mendes. Damit meint er das anstrengende Tour-Leben, das im krassen Kontrast zu den vergangenen zwei Pandemiejahren steht.

„Will stärker zurückkommen“

Er habe bereits in den vergangenen Wochen einige Shows wegen psychischer Probleme absagen müssen, nun habe er sich entschieden, den Rest der „Wonder“-Welt-Tournee auch abzusagen. Dadurch entfallen also auch sämtliche für den kommenden Sommer geplanten Europa-Auftritte, darunter das Konzert am 5. Juli 2023 in Berlin.

Er betonte aber auch, er wolle stärker zurückkommen. Derzeit stehe aber seine Gesundheit im Fokus. Er wolle sich jetzt Zeit für sich nehmen. Mendes hat seit seinem Durchbruch in 2015 vier Alben veröffentlicht, die in den USA und in seiner Heimat Kandada allesamt auf Platz 1 gelandet sind. In der Vergangenheit hat er immer wieder offen über Panikattacken und seine mentale Gesundheit gesprochen.

Was Ticketinhaber wissen müssen

Bereits gekaufte Tickets für das Konzert können an den jeweiligen VVK-Stellen zurückgegeben werden und der Ticketpreis wird dann erstattet, wird auf der Homepage der Mercedes-Benz-Arena.

Text: kr