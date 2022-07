Der Vorsteher der BVV, Dr. Oliver Jütting, und die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch (beide Grüne), gedenken am13. August, 13 Uhr, auf dem evangelischen Friedhof in Weißensee der Berliner Maueropfer.

Die Politiker werden – stellvertretend für alle Maueropfer – am Grab von Peter Fechner einen Kranz niederlegen.

Flucht gewagt

Vor 59 Jahren wagte Peter Fechter die Flucht über die Berliner Mauer. Der Versuch endete tödlich, der 18-Jährige starb qualvoll an seinen Schussverletzungen am 17. August 1962, nachdem er im Grenzstreifen verwundet noch lange um Hilfe gerufen hatte.

In einer Mitteilung des Bezirksamtes heißt es, dass bis 1961 hatten schon Millionen Männer und Frauen die DDR verlassen hatten: Aus politischen Gründen, aus persönlichen, aus wirtschaftlichen. Sie wollten nicht länger existentieller Freiheiten beraubt werden.

Diesen Flüchtlingsstrom stoppte die SED durch den Bau der Mauer mit brutaler Gewalt. Die Berliner Mauer hat unzähligen Frauen und Männern Leid gebracht. Eltern und Kinder, Familien und Freunde wurden auseinandergerissen.

Gedenken an Opfer

„Am 13. August gedenken wir vor allem derjenigen, die an der Mauer und an der Grenze zwischen den Blöcken des kalten Krieges getötet oder verwundet wurden. Peter Fechter, der 18-Jährige Berliner aus Weißensee, ist einer von ihnen“ erklärt Cordelia Koch.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, dem Gedenken und der Kranzniederlegung unter Einhaltung der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen beizuwohnen. Der Friedhof der evangelischen Auferstehungsgemeinde in Weißensee befindet sich in der Indira-Gandhi-Str. 110. Treffpunkt ist die Kirchhofverwaltung am Eingang des Friedhofs.