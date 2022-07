Die Stadtbibliothek Treptow-Köpenick bietet nun auch Medien in ukrainischer Sprache an. Der Schwerpunkt liegt auf Medien für Kinder und Jugendliche sowie bei Medien zum Erlernen der deutschen Sprache.

Die Titel sind zunächst in der Mittelpunktbibliothek Köpenick (Alter Mark 2, 12555 Berlin) sowie der Mittelpunktbibliothek Treptow (Michael-Brückner-Straße 9, 12439 Berlin) zu finden. Ermöglicht wird dies unter anderem durch die Kooperation des Verbunds der Öffentlichen Bibliotheken (Voebb) mit dem deutsch-ukrainischen KUL’TURA e. V., unterstützt durch den Rotary Club Berlin-Süd und den Börsenverein des deutschen Buchhandels e. V.

Weitere Bibliotheken folgen

„In den nächsten Monaten werden auch die Stadtteilbibliotheken mit ukrainischen Medien nach und nach bestückt. Ein erster kleiner Bestand an Kinderbüchern ist dank der Karl-Weiss-Stiftung bereits in der Stadtteilbibliothek Altglienicke verfügbar. Weitere Medien wurden und werden zudem aus Eigenmitteln der Bibliothek beschafft“, teilt Stadtrat Marco Brauchmann mit.

Außerdem erhalten Geflüchtete an allen Standorten der Stadtbibliothek Treptow-Köpenick einen kostenlosen VÖBB-Bibliotheksausweis. Dieser ist 3 Monate gültig und berechtigt zur gleichzeitigen Ausleihe von 10 analogen Medien sowie zur Nutzung der Digitalen Angebote. Der Bibliotheksausweis bietet Zugang zu tagesaktuellen Medien, Büchern, eMedien sowie einem breiten Online-Kursangebot, wie z. B. Sprachkursen.

Anschluss finden

Wer möchte, findet bei diversen Veranstaltungen Anschluss. In den Bibliotheken gibt es kostenfreie Internetzugänge. Viele der Medien vor Ort und online sind neben weiteren Sprachen auch auf Ukrainisch, Englisch und Russisch verfügbar. Ein Info-Flyer zum Angebot des Verbunds der Öffentlichen Bibliotheken Berlins für Geflüchtete ist online unter www.voebb.de/download/flyer-gefluechtete-ukraine und in allen VÖBB-Bibliotheken sowie an vielen Orten der Ankunft jetzt auf Ukrainisch und Englisch erhältlich.

Text: red