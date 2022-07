Potsdam (dpa/bb) – Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag setzt sich für deutliche Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und weiterhin günstige Tickets ein. «Wir sehen bei den Millionen verkauften 9-Euro-Tickets, dass der öffentliche Personennahverkehr tatsächlich eine Alternative ist», sagte Fraktionsvorsitzender Sebastian Walter der Deutschen Presse-Agentur. «Und dass Menschen, die vorher nicht Zug oder Bus gefahren sind, jetzt Züge und Busse nutzen. Und dass Menschen nun Ausflüge machen können, die sie sich vorher nicht leisten konnten.»

Walter forderte daher erneut, das Ende August auslaufende 9-Euro-Ticket bis Jahresende zu verlängern und dann zumindest im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ein 365-Euro-Jahresticket einzuführen. Die Mehrkosten schätze die Linke-Fraktion auf etwa 120 Millionen Euro im Jahr. «Wenn wir gleichwertige Lebensverhältnisse wollen, dann brauchen wir so ein Ticket, damit sich jeder auch Bahnfahren leisten kann», betonte Walter.

Gleichzeitig seien weitere Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr notwendig, sagte der Linke-Fraktionschef. Die von der Landesregierung geplanten Streckenstilllegungen in der Prignitz und im Landkreis Ostprignitz-Ruppin seien der völlig falsche Weg. «Wenn die Entscheidungen wirklich so kommen, hängen wir Regionen weiter ab», warnte er.

Die Mittel für den Ausbau des Nahverkehrs müssten vom Bund und Land gemeinsam kommen und dafür die Schuldenbremse abgeschafft werden, forderte Walter. «Für Investitionen zum Beispiel in den Schienenverkehr, aber auch in Kommunen für Schulen und Kitas müssen wir die Schuldenbremse endlich abschaffen.»