Berlin (dpa/bb) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein 20-Jähriger von einer Glasflasche getroffen worden. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde von Rettungskräften ambulant behandelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach waren am späten Mittwochabend auf dem Gehweg im Mauerpark die Gruppen – die aus acht beziehungsweise fünf Beteiligten bestanden – aus noch unbekannter Ursache aneinandergeraten.