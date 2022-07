Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Flüchtlingsrat hat den von Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) in Kraft gesetzten Notfallplan zur Unterbringung Geflüchteter kritisiert. Kern des Plans ist, ein großes Zelt mit rund 900 Schlafplätzen zu öffnen, das bislang als Reserve auf dem Gelände des Ukraine-Ankunftszentrums in Tegel steht.

Zelte seien für die Beherbergung schutzsuchender Menschen ungeeignet, erklärte die Sprecherin des Flüchtlingsrats, Almaz Haile, am Donnerstag dazu. Sie forderte, stattdessen Ferienwohnungen und Businessappartements für Geflüchtete anzumieten. Zudem müsse der Senat alle freien und freiwerdenden Wohnungen der städtischen Gesellschaften an Menschen aus Sammelunterkünften vergeben.

Kipping hatte am Mittwoch die erste Stufe eines Notfallplans in Kraft gesetzt, weil nur noch wenige Unterkunftsplätze für Geflüchtete zur Verfügung stehen. Als Begründung für die Entwicklung führte sie an, dass viele Bundesländer zuletzt keine neuen Asylbewerber mehr aufgenommen hätten. Berlin müsse das nun abfedern.