Die Berlin Premiere einer zauberhaften tschechischen Show, Live-Musik von den 1930er-Jahren bis heute, Kiez-Tombola, witzige Strand-Akrobatik, Kinderfest, Sport und gute Speisen im schönsten Strandbad im Norden Berlins: Am 3. September steigt im Strandbad Orankesee in Hohenschönhausen das 16. Seenfest.

Fröhliche Performance

Die Türen öffnen um 13 Uhr. Highlight des Familienfestes ist die Berlin-Premiere der bunten, fröhlichen Performance „The Fishes“ des Straßentheaters V.O.S.A. Theatre aus Prag. Für Kinder bis zwölf Jahren ist der Eintritt frei. Erwachsene zahlen auch in diesem Jahr nur fünf Euro (zzgl. VVK)

Neben der Show des tschechischen V.O.S.A.-Theaters sind weitere Höhepunkte: Andrej Hermlin & The Swingin‘ Hermlins, das Duo 2Welten aus den Valicon-Studios in Alt-Hohen-schönhausen, Holiday on Delay – Zirkusshow von Jay Toor, Wunschmusik vom Komponisten-viertel, das seine Setliste zur Abstimmung gestellt hat, und das Saxophonensemble vom Musikhaus e.V. in Alt-Hohenschönhausen

Mitsingen und -tanzen

Das Seenfest soll nicht nur zum Zuhören und Zuschauen einladen, sondern auch zum Mitsingen und Mittanzen. Unser Motto: Jeder kann singen und gemeinsam singt es sich am besten, lädt der OrankeChor alle Besucher ein, gemeinsam bekannte Rock-und Popsongs zu singen.

Zum Mittanzen werden die Hohenschönhausener Line Dancer Silver Eagles auffordern. Nachdem ihre kleinen und großen Tänzerinnen und Tänzer ihr Können auf der Bühne gezeigt haben, laden sie alle Gäste ein, gemeinsam den Strand zum Schwingen zu bringen

Die Vereine Kinder an die Macht e.V. und Kinderhaus Berlin – Mark Brandenburg e.V. organisieren ein Kinderfest, bei dem experimentiert, gebastelt, gespielt und genascht werden kann.

Wenn Puppen tanzen

Artisten des Cabuwazi-Zirkus geben Workshops und öffnen mit kleinen Showeinlagen die magische Welt des Zirkus’ mit Akrobatik, Jonglage, Seillaufen, Kugelbalance und vielen anderen zirzensischen Kunststücken.

Der Marionettenkünstler Thomas Herfort lässt mit Kabaré Púpala die Puppen tanzen – ein witziges, poetisches und farbenfrohes Marionettentheater.

Und bei der großen Tombola warten Preise von Spendern aus dem ganzen Kiez auf ihre glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner.

Volleyballfans, Tischtennisspieler und Boule-Begeisterte kommen natürlich auch nicht zu kurz. Für Bälle, Netz, Kellen und Kugeln ist gesorgt. Sie warten nur noch auf ihre Spieler.

Großartige Partner

Das Seenfest wird durch Mittel aus Mitteln aus dem Förderprogramm „Besondere touristische Projekte in den Bezirken“ von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Zusammenarbeit mit visitBerlin gefördert.

Unterstützt wird es von den Verordneten der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), Bezirksbürgemeister Michael Grunst (Linke) hat die Schirmherrschaft übernommen. Außerdem wird es durch den Fördervereins Obersee & Orankesee e.V. und Spenden von vielen Partnern und Mitgliedern finanziert.

Hauptpartner ist die CSB Schimmel Automobile GmbH – Hohenschönhausen.

Quelle: Förderverein Obersee & Orankesee e.V.