Die Themen Nachhaltigkeit und Stadtökologie stehen im Mittelpunkt der Umweltnachmittage, die vom 15. August bis zum 17. Oktober an jedem zweiten Montag, jeweils von 16 bis 18 Uhr, in der Heinrich-Böll-Bibliothek in der Greifswalder Str. 87, stattfinden und für alle Interessierten offen sind.

Praxisorientierte Mitmach-Aktionen

Die kostenfreie Reihe wird von der Koordinierungsstelle Umweltbildung Pankow in Kooperation mit der Sozialraumorientierten Planungskoordination und der Heinrich Böll Bibliothek veranstaltet.

Dabei werden Umweltthemen praxisorientiert behandelt und das aktive Naturerleben gefördert. Auf dem Programm stehen Mitmach-Aktionen von verschiedenen Initiativen sowie eine Fortbildung zu den Kinderrechten.

Die Veranstaltungen sind für Kinder ab acht Jahren und Jugendliche besonders gut geeignet. Zudem können sich hier Eltern, Erziehende, Lehrkräfte sowie Sozialarbeitende und weiteres pädagogisches Personal inspirieren lassen.

Umfassende Publikationen

Zusätzlich wird ein Tisch mit umfassenden Publikationen eingerichtet, der allen während der Öffnungszeiten der Bibliothek zur Verfügung steht. Dort werden Info- und Bildungsmaterialien zur Natur-, Umwelt-, Klima-, Nachhaltigkeitsbildung bereitgestellt.

Begleitet wird das Material von der Wanderausstellung des „2.000 m²-Weltacker“. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Agrarbörse Deutschland Ost e.V. zu finden.

Quelle: Bezirksamt