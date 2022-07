Die Konzertreihe „Musik am See“, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet, bereichert die Vielfalt des Kurortes am Scahrmützelsee. Das Musikfestival findet vom 11. bis 14. August 2022 statt.

Vom 11. bis 14. August 2022 findet in Bad Saarow ein Konzert im Rahmen der Reihe „Musik am See“ statt. Für Berliner vielleicht ein Grund mehr, mal wieder ins Umland zu fahren und die Idylle am Scharmützelsee zu genießen.

Genuss für alle Sinne

Das Programm verspricht ein Flanierkonzert mit Weinprobe am 11. August, Pasta und Oper am 12. August sowie Tango in der Therme am 13. August und einen Jazzbrunch am 14. August, auf den am Abend das Abschlusskonzert mit dem Meistersängerkurs „Art of Singing“ folgt.

Die Förderung von Kunst und Kultur in Bad Saarow, getragen von Musikbegeisterten und Bad-SaarowLiebhabern, die es sich zur Herzensangelegenheit gemacht haben, die Vielfalt des Kurortes am Scharmützelsee musikalisch zu bereichern – anknüpfend an die kulturelle Blüte der 1920er Jahre -, das steckt hinter „Musik am See“.

Höhepunkte aus Klassik, Jazz und Tango

Hochkarätige Künstler entführen Kultur- und Musikliebhaber auf einen klangvollen Streifzug mit Höhepunkten aus Klassik, Jazz oder Tango, begleitet von kulinarischen Erlebnissen und inszeniert an ungewöhnlichen Orten, die den Kur- und Kulturort Bad Saarow so besonders machen.

Für die künstlerische Qualität der Konzertreihe zeichnen die Mezzosopranistin Susanne Kreusch und Theater- und Opernregisseur Regisseur Johannes von Matuschka verantwortlich.

Infos zum Programm, Ticketpreise und -bestellungen sind hier möglich.

Text: red