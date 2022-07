Rund 25 Jahre gibt es den Kiez-Bioladen „Ährensache“ bereits. Anfang des Jahres erhielten die Betreiber die Kündigung für das Ladengeschäft in der Apostel-Paulus-Straße 40. Mit Unterstützung von Anwohnern, Kunden und dem Bezirksamt konnte nun der Umzug im Kiez abgeschlossen werden.

„Am Ende wird alles gut“, so auch bei Ute Quintilius, der Inhaberin des Naturkostgeschäftes “Ährensache”. Nachdem sie mit der Kündigung des Mietvertrages für ihren Bioladen in der Apostel-Paulus-Straße an die Öffentlichkeit gegangen war, erhielt sie schließlich ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte.

Umzug zum Firmenjubiläum

Durch die Unterstützung vieler Kunden beim Umzug, konnte sie – gerade rechtzeitig zum 25-jährigen Firmenjubiläum – ihr neues Ladengeschäft in der Eisenacher Straße 56 eröffnen. Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann besuchte den neuen Standort. Bei sommerlichen Temperaturen und kühlem Wasser, kam es dabei zu einem regen Austausch.

“Ich freue mich sehr darüber, dass Sie den Familienbetrieb weiterführen können und dass er so gut im Kiez angenommen wird. Dieses liebevoll geführte Geschäft dient nicht nur der Nahversorgung der Anwohnerinnen und Anwohner, sondern bietet auch die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagte Oltmann beim Besuch.

Text: red