Wie die BVG mitteilt, kommt es zu Bauarbeiten an den Gleisen in der Treskowallee. Auf den Abschnitten zwischen Traberweg und An der Wuhlheide sowie an der Kreuzung An der Wuhlheide/ Rummelsburger Straße in Richtung Edisonstraße werden die Gleise erneuert und die Abstände vergrößert.

Grund für die Bauarbeiten ist der zukünftige Einsatz von modernen und breiteren Flexity-Straßenbahnen in Treptow-Köpenick, die einen Umbau nötig machen.

Diese Strecken sind betroffen

Dadurch kommt es im angebenden Zeitraum zu folgenden Veränderungen: Die Straßenbahnlinien 21 und 37 werden während der Bauarbeiten gekoppelt und fahren zwischen Gudrunstraße und Treskowallee/ Ehrlichstraße. Die Linie M17 fährt in dieser Zeit zwischen Falkenberg und Blockdammweg. Zwischen Pasedagplatz und Blockdammweg sowie Krankenhaus Köpenick und Wilhelminhofstraße/ Edisonstraße ist die Linie 27 im Einsatz, die weiter bis zum S-Bahnhof Adlershof fährt. Ersatzweise für die Linie M17 werden im Tagesverkehr ebenso Fahrten der Linie 67 nach S-Bahnhof Adlershof verlängert.

Ersatzverkehr steht bereit

Für Fahrgäste steht ein barrierefreier Ersatzverkehr mit Bussen bereit. Die Busse fahren für die Linien M17, 21, 27 und 37 tagsüber zwischen Treskowallee/ Ehrlichstraße und S-Bahnhof Schöneweide. In der Nacht ist der Ersatzverkehr zwischen Treskowallee/ Ehrlichstraße und S-Bahnhof Adlershof unterwegs.

Im Anschluss folgen weitere Bauphasen, um den Weg für die modernen Straßenbahnzüge zu ebnen.

Text: Red.