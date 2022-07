Auszeit vom Erziehungsalltag: Eltern lassen im Familienurlaub gerne mal die Routinen und Regeln außen vor. Das hat eine Umfrage des Portals FeWo-direkt ergeben.

Eigentlich haben Mütter und Väter ja nie frei, doch wie Umfragedaten von FeWo-direkt zeigen, nimmt sich über die Hälfte der deutschen Eltern im Familienurlaub eine Auszeit vom Erziehungsalltag. 59 Prozent verreisen mit anderen Familienmitgliedern oder Freunden, die als potenzielle Betreuungspersonen einspringen können. 63 Prozent vernachlässigen im Urlaub die Alltagsregeln und räumen ihren Kindern mehr Freiheiten ein als zu Hause.

Mit Oma und Opa

Nicht nur im Alltag setzen viele Familien in Deutschland auf die Unterstützung der Großeltern.

Auch im Sommerurlaub sind bei 18 Prozent der Familien dieses Jahr Oma und Opa mit von

der Partie. 29 Prozent nehmen lieber andere Familienmitglieder als Betreuungspersonen für

den Nachwuchs mit in den Urlaub, zum Beispiel die Onkel und Tanten der Kinder. 20 Prozent

verreisen gemeinsam mit Freunden.

„Fahren die Großeltern oder andere Erwachsene mit in den Urlaub, können sich die Eltern

auch mal eine Auszeit gönnen“, sagt Wolfgang Pagl, Director Vacation Rentals bei FeWodirekt. „Wohnen alle gemeinsam in einem großen Ferienhaus, ist die abwechselnde Betreuung

der Kinder sogar noch einfacher. Ebenso lassen sich alltägliche Aufgaben wie der

Lebensmitteleinkauf oder die Vorbereitung des Abendessens unter mehreren Personen

aufteilen.“

Lange aufbleiben und jeden Tag ein Eis

Während 90 Prozent der Eltern zu Hause auf Routinen und Regeln achten, ist 46 Prozent die

Alltagsroutine im Urlaub weniger und weiteren 17 Prozent überhaupt nicht wichtig. Ein

gängiger Routinebrecher ist die Schlafenszeit. Im Alltag gibt es in zwei Dritteln der deutschen

Familien feste Zubettgehzeiten. In den Ferien jedoch dürfen über 90 Prozent der Kinder länger

aufbleiben, mehr als die Hälfte (56%) zwischen ein und zwei Stunden.

Anders als zu Hause kommen im Urlaub auch häufiger Lebensmittel auf den Tisch, die

normalerweise auf der roten Liste stehen. Cola zum Beispiel: In fast 30 Prozent der Familien

ist die im Alltag komplett tabu. Im Urlaub hingegen kommt der Nachwuchs von rund einem

Drittel der Eltern sogar mehrmals wöchentlich in den Genuss der süßen Brause. 40 Prozent

der Eltern erlauben zudem mehrfach in einer Urlaubswoche den Genuss von Pommes. Mehr

als jede zehnte Familie gönnt sich sogar jeden Tag eine Portion Fritten. Auch bei Eis sind

Eltern großzügig: Ein Drittel der Kinder darf sich jeden Tag über die süße Schleckerei freuen.

Text: red