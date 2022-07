Rostock/Templin (dpa) – Das Gesundheitsprojekt «HerzCheck» für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hat ein Jahr nach dem Start seinen zwölften und letzten Standort eröffnet: am Südstadtklinikum Rostock. Im Rahmen des Projekts werden mobile MRT-Untersuchungen (Magnetresonanztomographie) an wechselnden Standorten möglich, wie das Deutsche Herzzentrum Berlin am Dienstag mitteilte, das die Leitung des Projekts innehat. Die Geräte für die MRT-Untersuchung werden mit Lastwagen in die Regionen gebracht, in denen sie in Praxen oder Kliniken nicht vorhanden sind.

Im Juli 2021 war im brandenburgischen Templin der erste Standort eröffnet worden. Nun können sich Patienten an den zwölf Standorten in den beiden nordöstlichen Bundesländern auf eine noch nicht erkannte Herzschwäche untersuchen lassen. Knapp 2000 Patienten hätten dieses kostenlose Angebot schon in Anspruch genommen und die Nachfrage wachse stetig, sagte Projektchef Sebastian Kelle.