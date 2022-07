Ihr Partner trauert und isst kaum noch etwas: Die kleine Wellensittich-Dame Lotta ist verschwunden. In der Nähe der Salvador-Allende-Brücke in Köpenick wurde sie am 19. Juli 2022 das letzte Mal gesehen.

„Meine kleine Lotta wird seit dem 19. Juli 2022, zwischen 12 und 13 Uhr, nahe der Salvador-Allende-Brücke vermisst. Ihr Partner trauert und frisst kaum noch“, schreibt die Besitzerin der gelben Wellensittich-Dame dem Berliner Abendblatt. Sie vermutet: „Die meisten Leute haben bei diesen Temperaturen ihre Fenster geöffnet. Vielleicht ist sie irgendwo falsch abgebogen. Wir vermissen sie sehr.“

Wer Lotta gesehen oder gar bei sich aufgenommen hat, kann sich an die Redaktion des Berliner Abendblattes wenden oder die Kommentarfunktion unter diesem Beitrag nutzen.

redaktion@berliner-abendblatt.de

Text: sara