Die SchlagerHammer-Tour 2022 geht in die nächste Runde – am 13. August wird im Schlosspark Oranienburg ordentlich gefeiert. Mit dabei sind unter anderem Nino De Angelo, Mitch Keller, Frank Zander und: Anna-Carina Woitschack. Die Schlager-Sängerin wird dieses Mal auch gleich moderieren. Im Interview hat die strahlende, gut gelaunte 29-Jährige darüber gesprochen, was es für sie bedeutet vor Live-Publikum zu moderieren, wer ihre Vorbilder sind und was sie am Schlager fasziniert.

Berliner Abendblatt: Beim SchlagerHammer wirst du nicht nur singen, sondern auch moderieren. Wie ist diese Erfahrung für dich?

„Also ich habe natürlich länger Spaß am Singen, seit elf Jahren. Jetzt durfte ich mich aber auch ins Moderieren reinfuchsen. Meine erste große Live-Moderation hatte ich schon beim SchlagerHammer in den Gärten der Welt in Marzahn. Das ist natürlich was ganz anderes als im Fernsehen zu moderieren, da hat man ja oftmals bis zu acht Stunden Zeit während der Produktion. Aber es ist für mich eine so große Ehre, den SchlagerHammer in Oranienburg zu moderieren und ich muss sagen: Ich finde immer mehr Gefallen daran.

Das sind ihre musikalischen Vorbilder

Berliner Abendblatt: Wen schätzt du am meisten in der Schlagerwelt? Hast du Vorbilder?

Die erste Person, die mir da sofort einfällt, ist Jürgen Drews. Er hat sich ja in diesem Jahr in Würde von der Bühne verbschiedet. Er ist ein Künstler, der seit Jahrzehnten so erfolgreich und trotzdem einfach Mensch geblieben ist. Das bewundere ich so sehr an ihm. Er hat auch einmal zu mir gesagt: ‚Ob man mich wirklich da draußen kennt?‘ Er hat das Ganze also immer verharmlost und war so bodenständig – damit ist er ein Riesen-Vorbild für mich.

Außerdem habe ich mich als Frau auch von Ute Freudenberg inspirieren lassen. Sie steht seit mehr als 55 Jahren auf der Bühne. Wahnsinnsfrau!

Darum liebt sie den Schlager

Berliner Abendblatt: Was macht für dich Schlager aus und was hat dich besonders angezogen, dass du dich dieser Musikrichtung verschrieben hast?

Ich glaube einfach, dass Schlager inzwischen nicht mehr so in Schubladen gesteckt wird, sondern dass es sich inzwischen generationsübergreifend entwickelt hat. Ob jung oder alt, jeder kann zu Schlagern feiern. Und es ist die größte Freude für mich, Tausenden Menschen dabei zuzusehen, wie sie ihren Alltag einfach mal ein wenig vergessen können, egal ob Kinder, Omis, jede Altersgruppe ist dabei. Und der SchlagerHammer ist inzwischen ein echtes Familienevent.

Und was ich auch toll finde: Schlager wird gleichermaßen gefeiert, egal ob „Heile Welt“-Schlager oder Ballermann. Es sind Texte, die man mitsingen kann und oftmals ist Schlager einfach eine Insel für viele Menschen.

Danke, liebe Anna-Carina Woitschack! Wir freuen uns auf dich beim großen „Schlager Radio SchlagerHammer“ in Oranienburg am 13. August 2022.

Das Interview führte Sophia Völkel.