Nach einer kurzen Sommerpause zeigt der Friedrichstadt-Palast ab 5. August wieder seine überaus erfolgreiche Grand Show „Arise“.

Schon mehr als 350.000 begeisterte Gäste haben sich „Arise“, die neue Grand Show des Berliner Friedrichstadt-Palastes, angeschaut.

Sommerpause beendet

Ein grandioses Ergebnis, wenn man bedenkt, das nach der Premiere im März 2021 nur mit sehr begrenzter Platzzahl und einem strengen Hygienekonzept gespielt werden durfte.

Am 5. August kehren die Sänger, Tänzer und Artisten aus der kurzen Sommerpause zurück, um das Publikum mit der „spektakulärsten Show in Europa“ („Daily Express“, London) zu verzaubern.

Leuchtende Farben

„In dunklen Momenten lehrt uns die Zeit, was wichtig ist und in Erinnerung bleibt. Die Geschichte schreiben wir, im Jetzt und Hier, Liebe ist das was ewig bleibt.“ Mit diesem Gedanken endet der emotionale Weg des weltbekannten Fotografen Cameron aus der Dunkelheit zurück ins Licht und wird zugleich die Geschichte beschrieben, die „Arise“ erzählt.

Cameron hat für sich eine Antwort auf die Fragen aller Fragen gefunden: Wie nutzen wir unsere Zeit? Das Leben von Cameron ist wie seine Bilder: aufregend und voller leuchtender Farben. Mit seiner Muse fliegt der berühmte Fotograf um die Welt. Sie ist alles, was er liebt und Inspiration für seine Kunst.

Als er seine Muse verliert, reißt es sein Glück in Stücke. Versunken in Dunkelheit starrt Cameron auf seine Fotos an der Wand. Eine unerklärliche Anziehungskraft geht von ihnen aus.

Und tatsächlich erwachen die Aufnahmen zu neuem Leben. Licht zieht ihn magisch hinein in die emotionalsten und schönsten Erinnerungen der gemeinsamen Zeit. Will seine Muse ihm noch etwas sagen?

Kreatives Traumpaar

So vielschichtig wie „Arise“ ist auch das Kreativteam dahinter: Regisseur und Autor Oliver Hoppmann nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Eurovision-Song-Contest-Set-Designerin Frida Arvidsson schuf das überwältigende Bühnenbild und das kreative Traumpaar Kristian und Peggy Schuller lässt die fotografischen Visionen der fiktiven Bühnenfigur Cameron und seiner Muse zu Wirklichkeit werden.

Auch choreografisch setzt „Arise“ phänomenale Akzente. So gehören zu dem internationalen Choreografen-Team Koryphäen wie der ‚Gottvater des Modern Dance‘ Ohad Naharin, „The-Greatest-Showman“-Choreograf Ashley Wallen, Nikeata Thompson oder Eric Gauthier.

Die hinreißenden Kostüme stammen von dem in Paris lebenden Modeschöpfer, Illustrator und Art Director Stefano Canulli. Tom Neuwirth aka Conchita Wurst und Jasmin Shakeri sind die musikalischen Köpfe hinter den berührenden Songtexten.

Für die artistischen Momente sorgen unter anderem die „New Flying Cáceres“. Mit bis zu acht Trapezen auf mehreren sorgen die zehn internationalen Artisten für faszinierende Unterhaltung. Mehr Infos zu Tickets und Terminen gibt es online.

Text: Redaktion