Potsdam (dpa/bb) – Die Zahl der Covid-Patienten in den Brandenburger Krankenhäusern ist deutlich gestiegen: Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium 548 Menschen, die mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt werden, davon 43 auf Intensivstationen. Das sind etwa drei Mal so viele wie Ende Mai. Vor einer Woche waren es noch 429 Covid-Patienten in den Kliniken, davon 36 auf Intensivstationen.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz sprang am Dienstag vom roten Alarmwert in den lila Bereich: Innerhalb einer Woche wurden demnach pro 100.000 Einwohner rechnerisch 10,19 Covid-Patienten in Kliniken aufgenommen. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 7. Der rote Bereich liegt zwischen den Werten 6 und 9.

Der lila Alarmwert habe aber keine Auswirkungen auf die Corona-Maßnahmen, erläuterte der stellvertretende Ministeriumssprecher Dominik Lenz. Denn das bis 23. September gültige Bundesinfektionsschutzgesetz erlaubt nur Basisschutzmaßnahmen wie Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr sowie Masken- und Testpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Im Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum wurden zuletzt 36 Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt, davon 2 auf der Intensivstation. Vor zwei Wochen seien es 14 corona-positive Patenten gewesen, teilte Krankenhaus-Sprecherin Anja Kabisch am Dienstag auf Anfrage mit. «Personell spüren wir derzeit punktuell Engpässe», sagte sie. «Die Situation ist aber beherrschbar, das heißt, es gibt keine Einflüsse auf den Klinikbetrieb.»