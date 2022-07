Potsdam/Falkenberg (dpa/bb) – Der Landesfeuerwehrverband hat den Waldbrand auf 850 Hektar im Süden Brandenburgs als größten Waldbrand in diesem Jahr in Brandenburg bezeichnet. Der Vizepräsident des Verbandes, Frank Kliem, sagte am Dienstag, die Situation sei auch besonders dramatisch, da Orte geräumt werden mussten und dies neben der Brandbekämpfung großen logistischen Aufwand bedeute. «Die Rettungskräfte sind doppelt gefordert», sagte Kliem. Es müssten Ortschaften gesichert werden, um auch möglichen Plünderungen vorzubeugen.

Zudem forderte der Vizepräsident des Feuerwehrverbandes in Potsdam, es solle künftig leichtere Schutzbekleidung für Feuerwehrkräfte angeschafft werden, gerade für Einsätze bei großer Hitze. Die Einsatzkleidung sei in der Regel zur Bekämpfung von Wohnungsbränden ausgelegt, sagte Kliem. «Bei Hitze ist diese Kleidung viel zu schwer.» Am Montag herrschten in Brandenburg Höchsttemperaturen über 30 Grad.

Im Laufe der Löscharbeiten in Falkenberg im Kreis Elbe-Elster sind auch Feuerwehrleute verletzt worden. Genannt wurde am Montagabend die Zahl von sieben verletzten Einsatzkräften.