Am 30. Juli 2022, ab 16 Uhr, präsentiert der Jazzkeller 69 wieder ein exklusives Konzert aus der Reihe „Jazz am Kaisersteg“. Wer Lust hat, kommt einfach vorbei und genießt den Kultursommer in Niederschöneweide.

Seit 2003 präsentiert der Verein Jazzkeller 69 jeden Sommer eine Serie von Konzerten mit aktuellen Bands, die sich auf individuelle Art unterschiedlichen Spielweisen des Jazz widmen.

Von jeher versteht sich die Reihe als Schaufenster für und in die Berliner Szene. In den zurückliegenden Jahren gab sie manche Impulse zu neuen Formationen, andere Bands hat sie über längere Zeiträume begleitet.

Konzert mit Kollektiv „N“

Am 30. Juli 2022, ab 16 Uhr, dürfen sich Jazzfans und Neugierige auf die Band Kollektiv „N“ freuen – mit: Susanne Wegener (Gesang, Tanz), Theo Jörgensmann (Klarinette), Akira Ando (Bass), Heinz-Erich Gödecke (Posaune), Wolfgang Schmiedt (Gitarre), Willi Kellers (Drums), Jens Tolksdorf (Saxophon, Trompete), Peter Ortmann (Piano).

Freie Improvisation

„N“ steht für Neu, Norden, auch für Nein und Niemals und ist der Name eines 2016 gegründeten Kollektivs. Das Kollektiv „N“ bevorzugt die freie Improvisation als musikalische Kommunikation miteinander, um- und eingerahmt von einigen Kompositionen motivisch-thematischer Qualität aus der Feder der Ensemblemitglieder.

Die Beteiligten des Ensembles sind weitgereiste Vertreter und eine Vertreterin des europäischen Jazz schlechthin, mit tiefer Verwurzelung in der Historie des Jazz als Musikform des 20. Und 21. Jahrhunderts und mit ebenso starken Bezügen zur aktuell-zeitgenössischen europäischen Konzertmusik.

Zeitgenössische Kunst und aktuelle Musik bringen ständig eine große Vielfalt neuer Ideen, Formen, Artikulationsweisen hervor, die nicht selten den Blick in die Zukunft von Kunst und Kultur frei legen.

Jazz unter alten Bäumen

Ursprünglich an der Lohmühle zuhause, zogen die Konzerte 2017 auf die großzügige, von alten Bäumen umstandene und angenehm beschattete Wiese im Hasselwerder Park um.

Die Pandemie gab den Anstoß für die zeitliche Verlegung in den familienfreundlichen Nachmittag, die sich in vieler Hinsicht als Gewinn erwiesen hat.

Zwischen 16 und 19 Uhr können noch mehr Menschen erreicht werden, darunter auch solche, die sich kaum zu den eingeschworenen Jazzfans zählen würden. Auch sie können sich davon überraschen lassen, dass Jazz nicht nur leckeres Futter für den Kopf ist, sondern zudem Spaß machen kann.

Die Veranstaltungen von „Jazz am Kaisersteg“ sind kostenlos und finden draußen, auf der Bühne am Kaisersteg, Hasselwerderstraße 22a, in Niederschöneweide an der Spree statt.

