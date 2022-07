Berlin (dpa) – Der Musiker Giora Feidman hat eine seiner Klarinetten dem Jüdischen Museum in Berlin vermacht. Der 86 Jahre alte Künstler ließ sich am Dienstag von Museumsdirektorin Hetty Berg den Platz zeigen, an dem das Instrument in der Ausstellung gezeigt werden soll. «Wir sind extrem geehrt, dass wir die Klarinette heute bekommen», sagte Berg auch mit Blick auf das für den Abend im Museum geplante Konzert aus Anlass des 75-jährigen Bühnenjubiläums von Feidman.

Das Instrument hatte der Musiker 2018 bauen lassen. «Die Klarinette ist das Mikrofon meiner Seele», sagte Feidman. Er sieht sein Instrument nun in einem «sehr besonderen Museum mitten in Berlin».

Der in Argentinien geborene Musiker gilt als «König des Klezmer». Die Musik hat ihre Wurzeln in den jüdischen Gemeinschaften Osteuropas. Feidman entstammt einer Familie, die Klezmer über Generationen pflegte. Seine Eltern waren mit den in Europa beginnenden Judenpogromen nach Südamerika ausgewandert. Feidman engagiert sich seit langem für die Aussöhnung zwischen nicht-jüdischen Deutschen und Juden.

Als Musiker spielte er beispielsweise Klarinettenmelodien in Steven Spielbergs Drama «Schindlers Liste». Auch in den Filmen «Jenseits der Stille» und «Comedian Harmonists» war er zu hören. In Deutschland wurde er bekannt, als er 1984 in Peter Zadeks Inszenierung des Musicals «Ghetto» von Joshua Sobol den Part eines jüdischen Musikers übernahm.