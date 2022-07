Am Donnerstag, dem 22. September 2022 ab 14:00 Uhr veranstaltet die Seniorenarbeit Tempelhof-Schöneberg ihr Galakonzert 2022. Präsentiert von Ronny Heinrich und seinem Orchester.

Interessierte können sich von Melodien aus Operette, Musicals und Film live in der Berliner Philharmonie (Kammermusiksaal) verzaubern lassen.

Auch Bezirksstadtrat liebt klassische Musik

Bezirksstadtrat für Bürgerdienste, Soziales und Senioren Matthias Steuckardt freut sich: “Das Galakonzert ist für mich nicht nur als Stadtrat, sondern auch als Liebhaber der klassischen Musik ein ganz besonderes Highlight. Erleben Sie einen stimmungsvollen Nachmittag mit Ronny Heinrich und seinem Orchester im beeindruckenden Ambiente der Berliner Philharmonie. Der Andrang im Vorverkauf ist noch größer als im vergangen Jahr.”

Karten können bei der Seniorenarbeit im Rathaus Tempelhof erworben werden.

Das besondere Event findet im Rathaus Tempelhof am Tempelhofer Damm 165 statt, an den folgenden Tagen: mittwochs am 27. Juli, 10. August und 14. September 2022

sowie nach telefonischer Terminabsprache. Der Preis pro Karte beträgt 17 Euro (ermäßigt 6 Euro)