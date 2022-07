Der legendäre Blaue Mittwoch auf dem Lipschitzplatz findet auch in diesem Jahr statt! An vier Mittwochen im August verwandelt das Gemeinschaftshaus Gropiusstadt den Lipschitzplatz wieder in eine Open-Air-Location.

Von Jazz bis Country, von Schlager bis Big-Band ist auch dieses Jahr für jeden Geschmack wieder etwas dabei. Sonnenuntergang zwischen Hochhäusern, Musik, fröhliche Gesichter… kurzum: ein perfekter Sommerabend in der Gropiusstadt.

Schlager, Oldies und auch ein bisschen Soul

Am Mittwoch, den 03. August 2022 wird mit den schönsten Schlagern, Oldies und Rock ’n‘ Roll-Hits der 50er und 60er Jahre gestartet. Simone, die Stimme der bekannten Berliner Rock ‘n‘ Roll-Showband „Petticoat“ tritt dieses Mal mit ihrer kleinen Band „Simone & ihr flotter Dreier“ auf. Die Truppe lässt mit Witz und Charme die Musik der bekanntesten Interpreten der Wirtschaftswunderzeit wiederaufleben!

Weiter geht’s am Mittwoch, den 10. August 2022 mit der Sängerin Sara Vidal und ihrer Band „Anne had a baby“. Die Sängerin präsentiert ein Repertoire mit warmen Sounds zwischen Soul, Pop und Jazz mit spanischen Einflüssen.

Von Country-Musik über Swing bis Latin

Die Zuschauer erwartet am Mittwoch, den 17. August 2022 feinste Country-Musik aus Berlin, die die Band „One Horse Town“ auf die Bühne bringt. Neben Klassikern von Johnny Cash & June Carter, den Dixie Chicks und Pistol Annies spielt die Band auch in Deutschland weniger bekannte Künstler wie Amber Digby oder Sweethearts of the Rodeo. Mit viel Spielfreude und einer tollen Bühnenshow begeistern die fünf Musiker und sorgen für einen tollen Country-Abend auf dem Lipschitzplatz!

Am 24. August 2022 endet das vierwöchige Programm dann mit den Flintstones. Unter der Leitung von Daniel Busch spielt sich die Band durch die verschiedenen Stilrichtungen des klassischen Big Band Repertoires – von Swing über lateinamerikanische Rhythmen bis hin zu Rock und Pop. Zusammen mit den Sängerinnen Anna Josefine Busch und Juanita Olaya verzaubern sie das Publikum und lassen es bestens gelaunt den weiteren Abend genießen.

Der Blaue Mittwoch läuft wöchentlich vom 03. August – 24. August 2022, Beginn ist 19 Uhr am Lipschitzplatz vor dem Gemeinschaftshaus Gropiusstadt.