Rostock (dpa) – Ein Jahr nach dem Start wird am Dienstag (09.00 Uhr) am Südstadtklinikum Rostock der letzte Standort des Projekts «HerzCheck» eröffnet. Das «HerzCheck»-Projekt des Deutschen Herzzentrums Berlin war am 1. Juli vergangenen Jahres im brandenburgischen Templin gestartet worden, mit Rostock gibt es nun zwölf Standorte in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Mit dem Projekt «HerzCheck» werden mobile MRT-Untersuchungen (Magnetresonanztomographie) an wechselnden regionalen Standorten möglich. Die Geräte für die MRT-Untersuchung werden mit Lastwagen dorthin gebracht, wo sie in Praxen oder Kliniken nicht vorhanden sind. Für die telemedizinischen Befunde sind Ärzte an spezialisierten Herzzentren verantwortlich.

Hintergrund sei, dass rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland an Herzinsuffizienz leiden. Die MRT-Untersuchungen ermöglichten oft eine frühzeitige Erkennung und Therapie dieser gefährlichen Volkskrankheit. Mit «HerzCheck» werden MRT-Untersuchungen jetzt auch auf dem Land leichter möglich.