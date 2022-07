Nach dem Auffinden zweier Männerleichen am Samstag kommen immer mehr Details zur Tat ans Licht. Demnach hat ein 79-Jähriger zunächst auf einen 38-jährigen Mann geschossen, anschließend in seiner Wohnung Feuer gelegt. Er selbst ist in den Flammen gestorben.

Was genau am Samstag auf der kleine Halbinsel in Spandau passiert ist, ist zwar noch immer nicht ganz geklärt. Aktuelle Informationen deuten aber darauf hin, dass der Senior mehrfach auf den 38-Jährigen geschossen und anschließend Feuer in seiner Wohnung gelegt hat. Grund für die Tat könnte der seit Jahren schwelende Streit um ein Wohnrecht des Seniors im Anbau des Einfamilienhauses sein.

Mordkommission ermittelt

Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob es noch einen weiteren Täter oder Beteiligten bei diesem Tötungsdelikt geben könnte. Darauf weist aber derzeit nichts hin.

Laut rbb hatte der getötete 38-Jährige das Grundstück, auf dem sich das Einfamilienhaus samt Anbau befindet, von dem älteren Mann erworben. Dieser hatte sich ein lebenslanges Wohnrecht in der Anliegerwohnung gesichert. In den vergangenen Monaten war dann ein Streit zwischen den beiden Männern entbrannt, weil der Jüngere den Senior zum Auszug gedrängt habe.

Ob es sich bei dem Streit aber um das tatsächliche Motiv handelt, darüber gibt es noch keine gesicherten Erkentnisse. Der 38-Jährige, der durch mehrere Schüsse ums Leben gekommen sein soll, hinterlässt seine schwangere Ehefrau.

Text: red/kr