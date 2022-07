Frankfurt(Oder) (dpa/bb) – In Frankfurt (Oder) ist es von diesem Dienstag an untersagt, Wasser aus Flüssen und Seen zu entnehmen. Gleichzeitig dürfen Grün- und Gartenflächen bis zum 31. Juli nur noch zwischen 20.00 und 8.00 Uhr bewässert werden, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Vom 1. August an verschiebt sich die Bewässerungszeit auf 19.00 bis 9.00 Uhr, ab 1. September auf 18.00 bis 9.00 Uhr. Vor einem Monat wurde wegen der anhaltenden Trockenheit in Potsdam ein ähnliches Verbot erlassen. Auch dort darf kein Wasser zur Bewässerung mehr aus Seen, Flüssen und Gräben abgepumpt werden.